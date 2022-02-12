Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe geri döndü! Giresunspor Fenerbahçe : 1-2 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe geri döndü! Giresunspor Fenerbahçe : 1-2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Zirveden kopmak istemeyen Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'un konuğu oldu. Karşılaşma sarı lacivertlilerin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Enner Valencia ve Pelkas'tan gelirken Giresunspor'un tek golünü Chiquinho kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 40'a yükseltirken Giresunspor 26 puanda kaldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 17:59 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 18:07
Fenerbahçe geri döndü! Giresunspor Fenerbahçe : 1-2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Zirveden kopmak istemeyen Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'un konuğu oldu.

Karşılaşma sarı lacivertlilerin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Enner Valencia ve Pelkas'tan gelirken Giresunspor'un tek golünü Chiquinho kaydetti.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 40'a yükseltirken Giresunspor 26 puanda kaldı.

Giresunspor'da 84. dakikada Alexis, Enner Valencia'ya yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

DİĞER
Aynalı Tahir’in yıldızı Yeşim Büber'in son hali ağızları açık bıraktı... İşte uzun yıllardır teknede yaşayan ünlü oyuncunun değişimi
Altınlar kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme dahil edilecek! Detayları Bakan Nebati açıkladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor