Fenerbahçe geri döndü! Giresunspor Fenerbahçe : 1-2 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Zirveden kopmak istemeyen Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'un konuğu oldu.
Karşılaşma sarı lacivertlilerin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Enner Valencia ve Pelkas'tan gelirken Giresunspor'un tek golünü Chiquinho kaydetti.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 40'a yükseltirken Giresunspor 26 puanda kaldı.
Giresunspor'da 84. dakikada Alexis, Enner Valencia'ya yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.