Fenerbahçe kupada moral arıyor! İşte İsmail Kartal'ın 11'i

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Ligde zirve yarışından uzaklaşan ve gözünü kupaya çeviren sarılacivertliler, rakibini geçerek adını çeyrek finale yazdırmayı planlıyor. Kupaya 5. turdan katılan Kanarya, Afjet Afyonspor'u 2-0 ile geçerek son 16 turuna yükselmişti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligdeki son maçında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu.



FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK



Kanarya'da sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ancak henüz yeterince hazır olmayan Altay Bayındır'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek.



KAYSERİSPOR GOL YEMEDİ



Hikmet Karaman yönetimindeki Yukatel Kayserispor kupada gol yemeden son 16'ya geldi... Sarı-kırmızılılar 3'üncü turda Artvin Hopa'yı 3-0'la geçerken, 4. turda Iğdır FK'yı, 5. turda ise 68 Aksaray Belediyespor'u 4-0'lık skorlarla mağlup ederek, tur atladı.

MUHTEMEL 11'LER!



FENERBAHÇE: Berke, Nazım, Serdar, Kim, Szalai, Sosa, Ozan, Ferdi, Osayi, Valencia, Serdar Dursun.



KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Uğur, Mert Çetin, Carole, Emrah, İbrahim, Abdülkadir, Carlos, Mane, Gavranovic, Bertolacci.