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Fenerbahçe kupada moral arıyor! İşte İsmail Kartal'ın 11'i

Umutlarını Ziraat Türkiye Kupası’na bağlayan Kanarya son 16 turunda bu akşam Kayserispor’u konuk edecek. Kazanan çeyrek finalist olacak. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, bu zorlu karşılaşmaya farklı bir 11'le çıkacak. İşte detaylar ve son gelişmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2022 Salı 06:50
Fenerbahçe kupada moral arıyor! İşte İsmail Kartal'ın 11'i

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda bugün Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Ligde zirve yarışından uzaklaşan ve gözünü kupaya çeviren sarılacivertliler, rakibini geçerek adını çeyrek finale yazdırmayı planlıyor. Kupaya 5. turdan katılan Kanarya, Afjet Afyonspor'u 2-0 ile geçerek son 16 turuna yükselmişti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligdeki son maçında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olmuştu.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Kanarya'da sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Luiz Gustavo, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ancak henüz yeterince hazır olmayan Altay Bayındır'ın durumuna ise teknik heyet karar verecek.

KAYSERİSPOR GOL YEMEDİ

Hikmet Karaman yönetimindeki Yukatel Kayserispor kupada gol yemeden son 16'ya geldi... Sarı-kırmızılılar 3'üncü turda Artvin Hopa'yı 3-0'la geçerken, 4. turda Iğdır FK'yı, 5. turda ise 68 Aksaray Belediyespor'u 4-0'lık skorlarla mağlup ederek, tur atladı.

MUHTEMEL 11'LER!

FENERBAHÇE: Berke, Nazım, Serdar, Kim, Szalai, Sosa, Ozan, Ferdi, Osayi, Valencia, Serdar Dursun.

KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Uğur, Mert Çetin, Carole, Emrah, İbrahim, Abdülkadir, Carlos, Mane, Gavranovic, Bertolacci.

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