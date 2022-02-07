FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da bir hayal kırıklığı daha! Emre Belözoğlu... (FB spor haberi)

Bu haftalarda takımın başındaki isim, sportif direktörken kendisini birden bire teknik direktörlük koltuğunda bulan 41 yaşındaki Emre Belözoğlu'ydu. Sabah'ın haberine göre; son Divan Kurulu'nda "Kocaman ile 1 yıl daha devam etmemiz daha doğru bir karar olabilirdi" diyen Koç, bir sonraki Divan Kurulu'nda da Emre Belözoğlu için benzer itiraflarda bulunabilir.