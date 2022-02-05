Fenerbahçe Genel Kurulu'nda Hulusi Belgü'den Ali Koç'a: Problem sizsiniz

Bu güzel imajı kendi ellerinizle yıktınız. Kulübü tanımayan ve sporun içinden gelmeyen sadece sizin talimatınızla hareket eden bir yönetim kurulu kurdunuz. Hep büyük konuştunuz. Hep hatayı başkalarında aradınız. Hiçbir zaman bir lider gibi çalışamadınız. Transferi hep eksik yaptınız. Önce Comolli'ye daha sonra menajerlere takımı teslim ettiniz. Max Kruse için hayatının pokerini oynadınız dediniz, yüksek tazminat ödediniz. Miha Zajc transferi için Hollanda'da bir şirkete para kaptırdınız.



Bununla ilgili yönetim kurulu üyelerine ve kulüp profesyonellerine ne gibi yaptırımda bulundunuz. Birçok futbolcu transferini teknik direktör olmadan yaptınız. Teknik direktörler ve futbolcular Türkiye'ye gelmek istemiyor dediniz. Türkiye'de 4 senede 9 teknik direktör değiştiren bir takıma kimse gelmez, hiçbir hoca çalışmak istemez" diye konuştu.



