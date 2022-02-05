Fenerbahçe Genel Kurulu'nda Hulusi Belgü'den Ali Koç'a: Problem sizsiniz

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu şubat ayı olağan toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün eski yöneticilerinden Hulusi Belgü, divan kurulunda açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu şubat ayı olağan toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün eski yöneticilerinden Hulusi Belgü, divan kurulunda açıklamalarda bulundu.
Başkan Ali Koç'u eleştiren Hulusi Belgü, futbol takımının 8 senedir şampiyon olamamasının kendisini çok rahatsız ettiğini ifade etti. Belgü, Ali Koç'un büyük umutlarla başkanlık koltuğuna getirildiğini ve yaratılan güzel imajın yıkıldığını dile getirdi. Belgü, Ali Koç'tan genel kurul kararı almasını ve mart ayında seçime gidilmesini talep etti.
"HEPİMİZ İÇİN BÜYÜK UMUTLA BAŞKAN SEÇİLDİNİZ"
Hulusi Belgü, "Fenerbahçe'nin 8 senedir şampiyon olmaması beni çok rahatsız ediyor. Nasıl çözümleneceğini nasıl çare bulunacağını konuşmamız gerekirken, kahve içeceğiz, havuz parası ne olacağını konuşuyoruz, daha ciddi şeyler konuşmamız gerekiyor. Keşke Aziz Yıldırım da yöneticileri de buraya gelse görüşlerini net bir şekilde anlatsalar da demokrasiyi hep birlikte yaşamayı arzu ederdim. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu duruma hakikaten çok üzülüyorum. Sayın başkan haziran 2018'de hepimiz için büyük umutla başkan seçildiniz. Sadece futbol dünyası için değil tüm memleket için umuttunuz.