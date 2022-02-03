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FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Evren Eren Elmalı atağı! Kasımpaşa ile temasa geçildi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Süper Lig'in ikinci yarısına iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, bazı bölgelere takviye yapmak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin gündeminde Kasımpaşa forması giyen Evren Eren Elmalı var. İşte ayrıntılar... (FB transfer haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 12:23
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Evren Eren Elmalı atağı! Kasımpaşa ile temasa geçildi

Süper Lig'de ilk yarı itibarıyla beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler sol bek transferinde Süper Lig'e yöneldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Evren Eren Elmalı atağı! Kasımpaşa ile temasa geçildi

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçeli kurmaylar 21 yaşındaki Eren Evren Elmalı için Kasımpaşa'nın kapısını çaldı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da genç oyuncunun transferine onay verdiği bildirildi. Eren Evren Elmalı'nın çubuklu formayı giymeye sıcak baktığı Kasımpaşa kulübü ile pazarlıkların devam ettiği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Evren Eren Elmalı atağı! Kasımpaşa ile temasa geçildi

Fenerbahçe'nin teklifi ile Kasımpaşa'nın talebi arasında çok fazla fark bulunmadığı anlaşmanın her an sağlanabileceği bildirildi. Eren Evren Elmalı sol bek dışında orta saha sol ve sağ bek mevkilerinde de forma giyebiliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Evren Eren Elmalı atağı! Kasımpaşa ile temasa geçildi

Bu arada Fenerbahçe'nin daha önce anlaştığı Watford'un sol beki Danny Rose'dan vazgeçtiği de öğrenildi. Danny Rose'un sakatlık probleminin olduğu ve sarı-lacivertli kurmayların bu riski göze almadığı ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Evren Eren Elmalı atağı! Kasımpaşa ile temasa geçildi

Sol bek için rotasını Türkiye'ye çeviren Fenerbahçe yönetiminin kısa süre içinde bu sorunu çözmek istediği öğrenildi. Ara transfer dönemi Süper Lig'de 8 Şubat'ta sona eriyor.

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