FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'den Evren Eren Elmalı atağı! Kasımpaşa ile temasa geçildi

Süper Lig'de ilk yarı itibarıyla beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertliler sol bek transferinde Süper Lig'e yöneldi.

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçeli kurmaylar 21 yaşındaki Eren Evren Elmalı için Kasımpaşa'nın kapısını çaldı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın da genç oyuncunun transferine onay verdiği bildirildi. Eren Evren Elmalı'nın çubuklu formayı giymeye sıcak baktığı Kasımpaşa kulübü ile pazarlıkların devam ettiği ifade ediliyor.