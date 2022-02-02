Fenerbahçe'den sol bek hamlesi! Charalampos Lykogiannis

Bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor'un 17 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, sol bek arayışını sürdürüyor. Filip Novak'ın da sakatlanmasının ardından zorunlu ihtiyaç haline gelen sol bek transferinde sarı lacivertliler somut adımlar atamadı.
Bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor'un 17 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, sol bek arayışını sürdürüyor. Filip Novak'ın da sakatlanmasının ardından zorunlu ihtiyaç haline gelen sol bek transferinde sarı lacivertliler somut adımlar atamadı.
Konan transferini sonuçlandıramayan Kanarya için İtalyan basını Charalampos Lykogiannis ismini öne sürdü. Habere göre; Sportitalia ve Gazzetta dello Sport yorumcusu Alfredo Pedullà'nın haberine göre Fenerbahçe, Lykogiannis için bir teklifte bulundu.
İtalyan takımlarının da istediği ancak transfer döneminin sonuna kadar anlaşma sağlayamadıkları Yunan sol bek için Fenerbahçe'nin devreye girdiği yazıldı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Lykogiannis için Cagliari'nin düşük bir rakama oyuncusunu şimdiden gönderebileceği kaydedildi.