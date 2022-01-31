Fenerbahçe'de Ghislain Konan'a resti çekti! Nico Schulz...

Savunmanın soluna takviye yapmak isteyen ve Ghislain Konan için kulübü Reims ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Fenerbahçeli kurmaylar, oyuncunun menajerinin istekleri yüzünden adeta bunalmış durumda. Takvim'in derlediği habere göre Fenerbahçe'nin Reims'e 1.5 milyon Euro bonservis ödeyecek olmasına karşın Ghislain Konan'ın menajerinin Sarı- Lacivertli yönetimden imza parası istemesi sabırları taşırdı.





