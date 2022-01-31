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Fenerbahçe'de Ghislain Konan'a resti çekti! Nico Schulz...

Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'de gündem sol bek transferi... Sarı-lacivertliler Ghislain Konan'ı özellikle isterken oyuncunun menajerinin talepleri işleri zora soktu. Bu durumun ardından Kanarya, transfer listesinde yer alan diğer bir sol bek Nico Schulz için harekete geçti. (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de Ghislain Konan'a resti çekti! Nico Schulz...

Savunmanın soluna takviye yapmak isteyen ve Ghislain Konan için kulübü Reims ile büyük ölçüde anlaşma sağlayan Fenerbahçeli kurmaylar, oyuncunun menajerinin istekleri yüzünden adeta bunalmış durumda. Takvim'in derlediği habere göre Fenerbahçe'nin Reims'e 1.5 milyon Euro bonservis ödeyecek olmasına karşın Ghislain Konan'ın menajerinin Sarı- Lacivertli yönetimden imza parası istemesi sabırları taşırdı.


Fenerbahçe'de Ghislain Konan'a resti çekti! Nico Schulz...

Bunun üzenine Fenerbahçeli kurmaylar Borussia Dortmund'un sol beki Nico Schulz için harekete geçti. Fenerbahçe'nin birinci tercihinin hala Konan olduğu ancak menajerinin anlamsız isteklerinden vazgeçmemesi durumunda Schulz için temaslarını hızlandıracağı ifade edildi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sivasspor maçı sonrasında bazı mevkilerde sayısal eksikleri olduğunu özellikle sol bek konusunda büyük sıkıntı çektiklerini açıklamıştı.

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