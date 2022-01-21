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FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'e ikinci uyarı!

Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında fenerbahçe sahasında Altay ile karşı karşıya gelmiş, Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Sarı-lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil ise karşılaşmaya yedek başlamıştı. Tecrübeli futbolcuya ikinci uyarı geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2022 Cuma 11:21
FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'e ikinci uyarı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'yla yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen İsmail Kartal, sarı-lacivertli futbolcuları kenetlemek ve takım ruhunu kazandırmak için büyük çaba sarf ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'e ikinci uyarı!

Deneyimli hoca özellikle Mesut Özil ve İrfan Can gibi yıldız futbolcularla özel olarak görüşerek takım için ne kadar önemli olduklarını onlara hatırlatıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'e ikinci uyarı!

MESUT'A İKİNCİ UYARI GELDİ

İsmail Kartal, yıldız futbolcuları kazanmaya çalışsa da uyarılarını yapmaktan da geri durmuyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'e ikinci uyarı!

İsmail Kartal, durumu "Benim tercihim" sözleriyle özetlerken akıllara maçtan bir gün önce yaptığı "Kaptan olmak bandı takmaktan fazlasını gerektirir" açıklaması geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'e ikinci uyarı!

Daha önce de Başkan Ali Koç "Ticareti bırak sahaya odaklan" diyerek Özil'i uyarmıştı.

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