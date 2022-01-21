FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'e ikinci uyarı!

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'yla yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen İsmail Kartal, sarı-lacivertli futbolcuları kenetlemek ve takım ruhunu kazandırmak için büyük çaba sarf ediyor.
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'yla yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen İsmail Kartal, sarı-lacivertli futbolcuları kenetlemek ve takım ruhunu kazandırmak için büyük çaba sarf ediyor.
Deneyimli hoca özellikle Mesut Özil ve İrfan Can gibi yıldız futbolcularla özel olarak görüşerek takım için ne kadar önemli olduklarını onlara hatırlatıyor.
MESUT'A İKİNCİ UYARI GELDİ
İsmail Kartal, yıldız futbolcuları kazanmaya çalışsa da uyarılarını yapmaktan da geri durmuyor.
İsmail Kartal, durumu "Benim tercihim" sözleriyle özetlerken akıllara maçtan bir gün önce yaptığı "Kaptan olmak bandı takmaktan fazlasını gerektirir" açıklaması geldi.
Daha önce de Başkan Ali Koç "Ticareti bırak sahaya odaklan" diyerek Özil'i uyarmıştı.