FENERBAHÇE HABERLERİ: Mesut Özil'e ikinci uyarı!

Fenerbahçe 'de teknik direktör Vitor Pereira'yla yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen İsmail Kartal, sarı-lacivertli futbolcuları kenetlemek ve takım ruhunu kazandırmak için büyük çaba sarf ediyor.

Deneyimli hoca özellikle Mesut Özil ve İrfan Can gibi yıldız futbolcularla özel olarak görüşerek takım için ne kadar önemli olduklarını onlara hatırlatıyor.