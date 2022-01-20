TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin listesindeki Ferreira'dan haber var! İmzayı atıyor...

Süper Lig'de zirvenin 15 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına başlarken, gündemine aldığı isimlerden biri de Ferreira'ydı.
Gremio'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı sol kanat oyuncusuna Fenerbahçe'nin yanı sıra Flamengo, Charlotte FC, Orlando City ve Al-Hilal de talip olmuştu.
Ferreira konusunda yaşanan son dakika gelişmesi ise Fenerbahçe'nin planlarını bozdu. Brezilya basını, Gremio ile Ferreira'nın yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.