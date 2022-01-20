TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin listesindeki Ferreira'dan haber var! İmzayı atıyor...

minhatorcida.com'da yer alan habere göre; çarşamba günü bir görüşme gerçekleştiren iki taraf, 2024 yılına kadar el sıkıştı. 24 yaşındaki oyuncunun sözleşme feshi bedelinin ise 8 milyon eurodan yaklaşık 50 milyon euroya yükseltildiği belirtildi.

Flamengo'nun, iki kat fazla maaş teklif etmesine rağmen genç oyuncunun Gremio'da kalmayı tercih ettiği ifade edilirken, Ferreira'nın bu sezon Serie B'de (2. lig) mücadele edecek Gremio'nun en önemli parçalarından biri olacağı vurgulandı.