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TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin listesindeki Ferreira'dan haber var! İmzayı atıyor...

Ara transfede kadrosuna kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Gremio'da forma giyen Ferreira'yı gündemine almıştı. Brezilya basını ise genç futbocunun tüm teklifleri geri çevirip kulübüyle yeni sözleşme imzalayacağını duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 09:31
UĞUR SARIKAYA
TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin listesindeki Ferreira'dan haber var! İmzayı atıyor...

Süper Lig'de zirvenin 15 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına başlarken, gündemine aldığı isimlerden biri de Ferreira'ydı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin listesindeki Ferreira'dan haber var! İmzayı atıyor...

Gremio'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı sol kanat oyuncusuna Fenerbahçe'nin yanı sıra Flamengo, Charlotte FC, Orlando City ve Al-Hilal de talip olmuştu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin listesindeki Ferreira'dan haber var! İmzayı atıyor...

Ferreira konusunda yaşanan son dakika gelişmesi ise Fenerbahçe'nin planlarını bozdu. Brezilya basını, Gremio ile Ferreira'nın yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin listesindeki Ferreira'dan haber var! İmzayı atıyor...

minhatorcida.com'da yer alan habere göre; çarşamba günü bir görüşme gerçekleştiren iki taraf, 2024 yılına kadar el sıkıştı. 24 yaşındaki oyuncunun sözleşme feshi bedelinin ise 8 milyon eurodan yaklaşık 50 milyon euroya yükseltildiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin listesindeki Ferreira'dan haber var! İmzayı atıyor...

Flamengo'nun, iki kat fazla maaş teklif etmesine rağmen genç oyuncunun Gremio'da kalmayı tercih ettiği ifade edilirken, Ferreira'nın bu sezon Serie B'de (2. lig) mücadele edecek Gremio'nun en önemli parçalarından biri olacağı vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ - Fenerbahçe'nin listesindeki Ferreira'dan haber var! İmzayı atıyor...

24 yaşındaki sol kanat oyuncusu, 2021'de takımı küme düşmesine rağmen öne çıkmayı başardı. Brezilya Ligi'nde geçen sezon 29 maça çıkan Ferreira 3 gol attı ve 6 da asist yaptı.

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