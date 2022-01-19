Fenerbahçe - Altay maçında penaltı itirazı! VAR izledi devam dedi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Altay'ı ağırladı. Sarı-lacivertlilerde Dimitris Pelkas, iki Altaylı futbolcuyu geçtikten sonra ceza sahası içinde yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular ve tribünler bu pozisyonda penaltı bekledi ve maçın hakemi Hüseyin Göçek'e itirazlarda bulundu.



Top taça çıktıktan sonra Hüseyin Göçek oyunu durdurdu ve VAR'ı bekledi. VAR hakemi Sarper Barış Saka'nın kontrolü sonrası devam kararı çıktı.



İşte o pozisyon...









Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır