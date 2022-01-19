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Fenerbahçe - Altay maçında penaltı itirazı! VAR izledi devam dedi

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ile Altay, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya geldi. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük bir heyecana sahne oldu. Sarı-lacivertliler müsabakanın 45. dakikasında penaltı itirazında bulundu. Dimitris Pelkas'ın rakip ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda gözler maçın hakemi Hüseyin Göçek'e çevrildi. VAR ile iletişime geçen Göçek, oyunu devam ettirdi. İşte o pozisyon...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 20:55 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2022 Çarşamba 21:06
Fenerbahçe - Altay maçında penaltı itirazı! VAR izledi devam dedi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Altay'ı ağırladı. Sarı-lacivertlilerde Dimitris Pelkas, iki Altaylı futbolcuyu geçtikten sonra ceza sahası içinde yerde kaldı. Fenerbahçeli futbolcular ve tribünler bu pozisyonda penaltı bekledi ve maçın hakemi Hüseyin Göçek'e itirazlarda bulundu.

Top taça çıktıktan sonra Hüseyin Göçek oyunu durdurdu ve VAR'ı bekledi. VAR hakemi Sarper Barış Saka'nın kontrolü sonrası devam kararı çıktı.

İşte o pozisyon...





Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır

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