Fenerbahçe Altay maçı CANLI izle! FB Altay maçı canlı anlatım | Fenerbahçe maçı izle

Fenerbahçe ile Altay, Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya geliyor. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Hüseyin Göçek düdük çalıyor. Sarı-lacivertliler saha ve seyirci avantajıyla 3 puanı kazanmayı amaçlıyor. Altay ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılmak istiyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ertuğrul, Min Jae, Serdar, Szalai, Ferdi, Crespo, Osayi, Sosa, İrfan Can, Pelkas, Serdar Dursun

Altay: Mateusz, Eric, Murat, Kazımcan, Tolga, Ceyhun, Thaciano, Pinares, Rodriguez, Kappel, Rayan





FENERBAHÇE ALTAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Altay maçı 19 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de başladı. Karşılaşma beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE ALTAY'A 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Fenerbahçe, Altay ile oynadığı son 15 müsabakayı kaybetmedi. İzmir ekibine en son 1994-1995 sezonunda deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, sonrasında oynanan 15 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik aldı.