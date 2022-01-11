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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Cedric Bakambu'nun yeni adresi...

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Cedric Bakambu için flaş bir iddia ortaya atıldı. Fransız basını, bonservisi elinde olan yıldız forvetin yeni takımını duyurdu. İşte o kulüp ve detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 16:53
UĞUR SARIKAYA
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Cedric Bakambu'nun yeni adresi...

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna kaliteli bir golcü takviyesi yapmak istiyor. Bu doğrultuda birçok isimle tamasa geçen sarı-lacivertliler, Bursaspor'un eski forveti Cedric Bakambu'yu da gündemine almıştı.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Cedric Bakambu'nun yeni adresi...

Çin ekibi Beijing Guoan'dan ayrılan ve boşta olan 31 yaşındaki Demokratik Kongolu golcü, transferde tercihini yaptı... Fransız basını, Bakambu'nun Ligue 1 ekibi Marsilya ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Cedric Bakambu'nun yeni adresi...

L'Equipe'de yer alan haberin detaylarında; Marsilya'nın Bakambu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından Bakambu'nun sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından Marsilya'nın transferi resmen açıklayacağı ifade edildi.

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