Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Cedric Bakambu'nun yeni adresi...

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadrosuna kaliteli bir golcü takviyesi yapmak istiyor. Bu doğrultuda birçok isimle tamasa geçen sarı-lacivertliler, Bursaspor'un eski forveti Cedric Bakambu'yu da gündemine almıştı.
Çin ekibi Beijing Guoan'dan ayrılan ve boşta olan 31 yaşındaki Demokratik Kongolu golcü, transferde tercihini yaptı... Fransız basını, Bakambu'nun Ligue 1 ekibi Marsilya ile anlaşmaya vardığını duyurdu.
L'Equipe'de yer alan haberin detaylarında; Marsilya'nın Bakambu ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından Bakambu'nun sağlık kontrolünden geçeceği ve ardından Marsilya'nın transferi resmen açıklayacağı ifade edildi.