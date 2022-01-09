İşte Süper Lig'de şu ana kadar resmen tamamlanan transferler!

Süper Lig 'de futbolseverleri en az müsabakalar kadar heyecanlandıran bir diğer olay şüphesiz ki transfer... Ligin 19 haftalık ilk periyodunun tamamlanmasının ardından, 12 Ocak'ta başlayacak transfer tescil dönemi öncesi kulüplerden art arda KAP bildirimleri gelmişti.

Bu transfer döneminde de gerek yurt içi gerekse yurt dışından bir çok yeni isim Süper Lig'de top koşturmaya başlayacak. Özellikle 4 büyük kulüp olarak anılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor transfer sezonunu en hareketli geçiren takımlar olarak göze çarpıyor.