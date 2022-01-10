SON DAKİKA - Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması! "Görüştüğümüz hoca..."

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki Adana Demirspor maçı öncesi basın mensuplarıyla biraraya geldi. Gazetecilerle sohbet toplantısı gerçekleştiren Koç, teknik direktör çalışmalarındaki son durum hakkında bilgilendirmede bulundu.

İşte o sözler...

"Testim negatife döndü. Bu durum görüşmeleri sekteye uğrattı. Nihayet görüşmeler için yarın birkaç ülkeye seyahatim başlayacak. Teknik direktörü belirlememiz 1-2 hafta daha sürebilir.

Hayal ettiğimiz model için şimdi gelmesi gerekli ama bazı kalibredeki isimler sezon ortasında gelmek istemiyor. Haziran ayında çalışacağımız hocaya rehberlik edecek bir hoca modeli de olabilir.

"GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ BİR HOCA VAR Kİ..."

Kimsenin sorgulayamayacağı bir hoca planınız var ise bu düğmeye basıp ertesi gün gerçekleşmiyor. Görüştüğümüz bir hoca var ki maddiyattan önce sistem ve projeyi konuşmak istiyor."

"YILMAZ VURAL ÇOK İYİ FENERBAHÇELİ"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yılmaz Vural iddialarına "Yılmaz Hocayı çok severim çok iyi bir Fenerbahçelidir." şeklinde yanıt verdi.