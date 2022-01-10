Fenerbahçe Adana Demirspor 1-2 | MAÇ SONUCU ÖZET

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadele, Adana Demirspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Maçın golleri Fenerbahçe adına 29' Valencia (P), Adana Demirspor adına ise 34' Gökhan İnler, 46' Belhanda'dan geldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe, 32 puanla 5. sırada yer aldı. Adana Demirspor ise 33 puanla 4. sırada kendine yer buldu.

Fenerbahçe, gelecek hafta, Antalyaspor'a konuk olacak.

MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)

13. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışından şutunda kalecinin güçlükle müdahale ettiği top yan direkten oyun alanına döndü. Atağın devamında Valencia'nın altı pas içinden şutunda kaleci Muric'in güçlükle çıkardığı meşin yuvarlak Adana Demirspor savunması tarafından kornere gönderildi.

15. dakikada Sosa'nın hücum yönünün solundan kullandığı köşe vuruşuna arka direkte iyi yükselen Novak'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

17. dakikada Belhanda'nın savunma arkasına topuna hareketlenen Assombalonga'nın dar açıdan kaleciyle karşı karşıya şutunda Berke Özer topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.

27. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sağdan İrfan Can Kahveci'nn ortasında penaltı noktasında topa yükselen Valencia, Svensson tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. 29. dakikada topun başına geçen Valencia, meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 1-0.

34. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışından Göhkan İnler'in sol ayağıyla sert vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.

İlk yarı 1-1 eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (2.YARI)

46. dakikada Kaan Kanak'ın ortasında altı pasın sağında topa ayak sokan Belhanda'nın vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

60. dakikada soldan Novak'ın ortasına ceza sahası içinde yükselen Zajc'ın kafa vuruşunda top kalecide kaldı.

68. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Mesut Özil'in ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

85. dakikada Fenerbahçe savunmasının hatasıyla ceza yayı üstünde topu önünde bulan Yunus Akgün'ün rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta kaleci Berke topu iki hamlede kontrol etti.

90. dakikada sağdan Svensson'un yerden ortasına penaltı noktası civarında müsait durumda bulunan Akintola'nın şutunda top direk dibinden dışarı çıktı.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve konuk ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.