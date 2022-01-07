Haberler Fenerbahçe Biletlere fazla ilgi gösterilmedi

Biletlere fazla ilgi gösterilmedi

Sarı -lacivertli takımın ligin 2. yarısının ilk maçında karşılaşacağı Adana Demirspor maçının bilet satışları devam ediyor. Önceki gün satışa çıkan biletlere şu ana kadar fazla bir talep olmadığı belirtildi. Maç günü stadın büyük kısmının boş kalması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2022 Cuma 06:50
Biletlere fazla ilgi gösterilmedi
Sarı -lacivertli takımın ligin 2. yarısının ilk maçında karşılaşacağı Adana Demirspor maçının bilet satışları devam ediyor. Önceki gün satışa çıkan biletlere şu ana kadar fazla bir talep olmadığı belirtildi. Maç günü stadın büyük kısmının boş kalması bekleniyor.
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