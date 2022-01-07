Biletlere fazla ilgi gösterilmedi

Sarı -lacivertli takımın ligin 2. yarısının ilk maçında karşılaşacağı Adana Demirspor maçının bilet satışları devam ediyor. Önceki gün satışa çıkan biletlere şu ana kadar fazla bir talep olmadığı belirtildi. Maç günü stadın büyük kısmının boş kalması bekleniyor.
Sarı-lacivertli takımın ligin 2. yarısının ilk maçında karşılaşacağı Adana Demirspor maçının bilet satışları devam ediyor. Önceki gün satışa çıkan biletlere şu ana kadar fazla bir talep olmadığı belirtildi. Maç günü stadın büyük kısmının boş kalması bekleniyor.