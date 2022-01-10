Adana Demirspor'da Belhanda'dan Fenerbahçe taraftarını çıldırtan hareket!

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u ağırladığı mücadeleye Younes Belhanda'nın yaptığı gol sevinci damga vurdu. 46. dakikada fileleri havalandıran deneyimli futbolcu tribünlerin tepkisini çekti.
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u ağırladığı mücadeleye Younes Belhanda'nın yaptığı gol sevinci damga vurdu. 46. dakikada fileleri havalandıran deneyimli futbolcu tribünlerin tepkisini çekti.
BELHANDA'DAN 'AĞLAMA' İŞARETİ
Adana Demirspor'u öne geçiren Belhanda, önce sıklıkla yaptığı arka arkaya taklalar ile gol sevincini yaşadı. Belhanda, bu sevinç sonrası Fenerbahçe tribünlerine dönerek ağlama işareti yaptı.
MERT HAKAN İLE BELHANDA TARTIŞTI!
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, bu hareket üzerine Belhanda ile tartışmaya başladı. İki takım oyuncuları, bu gerginliği bitirmek için araya girdi.
Maçın hakemi Halil Umut Meler, santradan önce her iki futbolcuya da sarı kart gösterdi. Fenerbahçe tribünleri de bu olay sonrası Younes Belhanda'ya tepki gösterdi.