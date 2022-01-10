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Adana Demirspor'da Belhanda'dan Fenerbahçe taraftarını çıldırtan hareket!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Konuk ekipte Younes Belhanda 46. dakikada attığı gol sonrası yaptığı hareketle sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Deneyimli futbolcu tribünlere formasını göstermesinin ardından ağlama işareti yaptı. Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş bu hareket üzerine Belhanda ile tartışmaya başladı. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 21:44
Adana Demirspor'da Belhanda'dan Fenerbahçe taraftarını çıldırtan hareket!

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u ağırladığı mücadeleye Younes Belhanda'nın yaptığı gol sevinci damga vurdu. 46. dakikada fileleri havalandıran deneyimli futbolcu tribünlerin tepkisini çekti.

Adana Demirspor'da Belhanda'dan Fenerbahçe taraftarını çıldırtan hareket!

BELHANDA'DAN 'AĞLAMA' İŞARETİ
Adana Demirspor'u öne geçiren Belhanda, önce sıklıkla yaptığı arka arkaya taklalar ile gol sevincini yaşadı. Belhanda, bu sevinç sonrası Fenerbahçe tribünlerine dönerek ağlama işareti yaptı.

Adana Demirspor'da Belhanda'dan Fenerbahçe taraftarını çıldırtan hareket!

MERT HAKAN İLE BELHANDA TARTIŞTI!
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, bu hareket üzerine Belhanda ile tartışmaya başladı. İki takım oyuncuları, bu gerginliği bitirmek için araya girdi.

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