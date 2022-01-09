Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'dan Divock Origi atağı! Transfer Jurgen Klopp'a bağlı (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'dan Divock Origi atağı! Transfer Jurgen Klopp'a bağlı (FB spor haberi)

Süper Lig'de teknik direktör ile birlikte transfer arayışlarını da sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, Liverpool’da şans bulamayan Belçikalı forveti gündeme aldı... Ancak bu transfer Jurgen Klopp'a bağlı. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2022 Pazar 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'dan Divock Origi atağı! Transfer Jurgen Klopp'a bağlı (FB spor haberi)

Süper Lig'de teknik direktör ile birlikte transfer arayışlarını da sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Belçika basını, Fenerbahçe'nin Liverpool'un Belçikalı forveti Divock Origi ile ilgilendiğini iddia etti. İngiliz ekibinde şans bulmakta zorlanan 26 yaşındaki oyuncunun da ayrılma fikrine sıcak baktığı bildirildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'dan Divock Origi atağı! Transfer Jurgen Klopp'a bağlı (FB spor haberi)

Ancak İngiliz kaynaklar, Jurgen Klopp'un yedek forvetini gönderme konusunda isteksiz olduğunu duyurdu. Sebep olarak ise Mohamed Salah ile Sadio Mane'nin ocak ayına kadar Afrika Kupası'nda olmaları gösterildi. Newcastle ve Lazio'nun da radarında yer alan Origi'nin kontratı sezon sonunda bitiyor. Ancak belirli sayıda maç oynaması halinde Liverpool'un sözleşmeyi 1 yıl uzatma hakkı bulunuyor.

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