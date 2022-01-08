Haberler Fenerbahçe SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de karar verildi! Takım Zeki Murat Göle'ye emanet... (FB haberi)

SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de karar verildi! Takım Zeki Murat Göle'ye emanet... (FB haberi)

Spor haberi... Süper Lig'de ikinci yarının perdesi açılırken, Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçlar sonrası yolların ayrıldığı Vitor Pereira'nın yeri hala doldurulabilmiş değil. Uzun süredir yoluna teknik direktörsüz devam eden Sarı-Lacivertliler'de bu konu bir an önce halledilmek istenirken, bir isimde karar kılındığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2022 Cumartesi 15:25
SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de karar verildi! Takım Zeki Murat Göle'ye emanet... (FB haberi)

Sarı-lacivertlilerde Süper Lig'de 20. haftada Kadıköy'de oynanacak Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürdü. Antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çalışan takımın neşeli bir antrenman yapması gözlerden kaçmadı.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de karar verildi! Takım Zeki Murat Göle'ye emanet... (FB haberi)

F.BAHÇE'DE 5 MAÇA ÇIKTI
Zeki Murat Göle, Fenerbahçe'de bu zamana kadar 5 resmi maça çıktı. 2019-20 sezonunda Ersun Yanal sonrası dönemde Denizlispor'la 2-2 berabere kalan ve 9 kişilik Konyaspor'a 1-0 kaybeden Göle, bu sezon ise Vitor Pereira'nın ardından 3 resmi maçta görev yaptı. 42 yaşındaki çalıştırıcı, ligde 9 kişilik Alanyaspor'la 1-1 berabere kalırken, Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi. Göle'li takım kupada da Afyonspor'u uzatmalarda 2-0 devirdi.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de karar verildi! Takım Zeki Murat Göle'ye emanet... (FB haberi)

ZEKİ MURAT GÖLE İLE DEVAM
Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği bitmedi. Adeta bir kördüğüm yaşayan sarı-lacivertlilerde ligin ikinci yarısı başladığı için hemen bir formül hazırlandı. UEFA Pro Lisans almaya hak kazanan ve önünde bir engel olmayan antrenör Zeki Murat Göle ile bu süreçte yola devam edilecek.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de karar verildi! Takım Zeki Murat Göle'ye emanet... (FB haberi)

TAKIMIN BAŞINDA OLMAYI SÜRDÜRECEK
Vitor Pereira'nın ayrıldığı 20 Aralık tarihinden beri takımı çalıştıran, maçlara çıkaran ve hazırlayan Zeki Murat Göle, Adana Demirspor maçıyla beraber takımın başında olmayı sürdürecek.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de karar verildi! Takım Zeki Murat Göle'ye emanet... (FB haberi)

HİÇBİR SOMUT ADIM ATILMADI
Şu anda Joachim Löw, Jorge Jesus, Slaven Bilic ve Niko Kovac gibi isimler gündeme gelse de hiçbir somut adım atılamadı. Özellikle Joachim Löw konusunda ciddi girişimler olsa da Alman hocanın sezon ortasında takım devralmak istememesi ve önceliğinin İngiltere ile İspanya gibi büyük ligler olması görüşmeleri zorlaştırdı.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de karar verildi! Takım Zeki Murat Göle'ye emanet... (FB haberi)

TAKIM ZEKİ MURAT GÖLE'YE EMANET
Bu sebeple hiçbir teknik direktörle imza noktasına gelemeyen sarı-lacivertlilerde takım 2008'den beri kulüpte olan ve hem camiayı hem de kadroyu çok iyi tanıyan Zeki Murat Göle'ye emanet olacak.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de karar verildi! Takım Zeki Murat Göle'ye emanet... (FB haberi)

PRO LİSANS SORUNUNU ÇÖZDÜ
Futbolcularla da arası iyi olan 42 yaşındaki antrenörle yaşanan belirsizlik sürecinin en az hasarla atlatılması hedeflenecek. Son olarak geçtiğimiz kasım ayında UEFA Pro Lisans eğitimlerini tamamlayan ve diploma hakkı kazanan Zeki Murat Göle, yedek kulübesinde rahatlıkla oturabilecek. Basın toplantılarına da çıkabilecek olan Göle, Haziran 2022'de de zaten diplomasını almış olacak.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de karar verildi! Takım Zeki Murat Göle'ye emanet... (FB haberi)

F.BAHÇE'DE HER KADEMEDE ÇALIŞTI
Fenerbahçe'de 2008 yılından bu yana kulüpte yer alan Zeki Murat Göle, her kademede görev yaptı. 2008'de ilk olarak U18 takımında görev yapan Göle, daha sonra U17, U16 ve U21 takımlarında çalıştı.

SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de karar verildi! Takım Zeki Murat Göle'ye emanet... (FB haberi)

BİR ÇOK TEKNİK ADAMIN EKİBİNDE YER ALDI
42 yaşındaki antrenör, İsmail Kartal'la beraber 2014 yılından itibaren A takımında teknik heyete alındı. Göle sırasıyla İsmail Kartal, Vitor Pereira, Dick Advocaat, Aykut Kocaman, Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Tahir Karapınar, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer aldı.

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