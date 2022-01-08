SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de karar verildi! Takım Zeki Murat Göle'ye emanet... (FB haberi)

Sarı-lacivertlilerde Süper Lig'de 20. haftada Kadıköy'de oynanacak Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürdü. Antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çalışan takımın neşeli bir antrenman yapması gözlerden kaçmadı.
F.BAHÇE'DE 5 MAÇA ÇIKTI
Zeki Murat Göle, Fenerbahçe'de bu zamana kadar 5 resmi maça çıktı. 2019-20 sezonunda Ersun Yanal sonrası dönemde Denizlispor'la 2-2 berabere kalan ve 9 kişilik Konyaspor'a 1-0 kaybeden Göle, bu sezon ise Vitor Pereira'nın ardından 3 resmi maçta görev yaptı. 42 yaşındaki çalıştırıcı, ligde 9 kişilik Alanyaspor'la 1-1 berabere kalırken, Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi. Göle'li takım kupada da Afyonspor'u uzatmalarda 2-0 devirdi.
ZEKİ MURAT GÖLE İLE DEVAM
Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği bitmedi. Adeta bir kördüğüm yaşayan sarı-lacivertlilerde ligin ikinci yarısı başladığı için hemen bir formül hazırlandı. UEFA Pro Lisans almaya hak kazanan ve önünde bir engel olmayan antrenör Zeki Murat Göle ile bu süreçte yola devam edilecek.