SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de karar verildi! Takım Zeki Murat Göle'ye emanet... (FB haberi)

ZEKİ MURAT GÖLE İLE DEVAM

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği bitmedi. Adeta bir kördüğüm yaşayan sarı-lacivertlilerde ligin ikinci yarısı başladığı için hemen bir formül hazırlandı. UEFA Pro Lisans almaya hak kazanan ve önünde bir engel olmayan antrenör Zeki Murat Göle ile bu süreçte yola devam edilecek.