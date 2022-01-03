Fenerbahçe'nin Kolasinac transferinde rakibi Watford!

Yaz transfer döneminde kadrosunu bek takviyeleriyle güçlendiremeyen Fenerbahçe, gözünü ocak ayı transfer dönemine çevirdi. Adı uzun süre Arsenal'li Sead Kolasinac ile anılan sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç bu ismi yalanlamıştı.
Yaz transfer döneminde kadrosunu bek takviyeleriyle güçlendiremeyen Fenerbahçe, gözünü ocak ayı transfer dönemine çevirdi. Adı uzun süre Arsenal'li Sead Kolasinac ile anılan sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç bu ismi yalanlamıştı.
Ancak İngiliz basını Boşnak futbolcuyu bir kez daha Fenerbahçe ile ilişkilendirdi. Arsenal'den ayrılacak isimlerin derlendiği haberde, Sead Kolasinac'ın Fenerbahçe ya da Watford'a gidebileceği belirtildi.
Kolasinac'ın eski Arsenal'i temsil ettiği söylenen haberde, 28 yaşındaki oyuncunun tamamen vazgeçilmiş konumda olduğu ve ayrılmasının para tasarrufunun dışında bir etkisi olmayacağı yazıldı.
2 MİLYON STERLİN TASARRUF!
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncunun ocak ayında ayrılması halinde Arsenal'in 2 milyon Sterlin'lik bir ücretten tasarruf edeceği belirtildi.