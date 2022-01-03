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Fenerbahçe'nin Kolasinac transferinde rakibi Watford!

Süper Lig'in ikinci yarısı takıma bir sol bek takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin adı, yeniden Sead Kolasinac ile anıldı. İngiliz basını Arsenal'den ayrılması beklenen isimleri derlerken, 28 yaşındaki oyuncunun Watford ya da Fenerbahçe'ye gidebileceği vurgulandı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 10:46
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Fenerbahçe'nin Kolasinac transferinde rakibi Watford!

Yaz transfer döneminde kadrosunu bek takviyeleriyle güçlendiremeyen Fenerbahçe, gözünü ocak ayı transfer dönemine çevirdi. Adı uzun süre Arsenal'li Sead Kolasinac ile anılan sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç bu ismi yalanlamıştı.

Fenerbahçe'nin Kolasinac transferinde rakibi Watford!

Ancak İngiliz basını Boşnak futbolcuyu bir kez daha Fenerbahçe ile ilişkilendirdi. Arsenal'den ayrılacak isimlerin derlendiği haberde, Sead Kolasinac'ın Fenerbahçe ya da Watford'a gidebileceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Kolasinac transferinde rakibi Watford!

Kolasinac'ın eski Arsenal'i temsil ettiği söylenen haberde, 28 yaşındaki oyuncunun tamamen vazgeçilmiş konumda olduğu ve ayrılmasının para tasarrufunun dışında bir etkisi olmayacağı yazıldı.

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