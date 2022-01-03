Fenerbahçe'den Karagümrük'e Max Meyer önerisi! Volkan Demirel...

Farioli sonrası Volkan Demirel ile tekrar çıkışa geçen Fatih Karagümrük'e Max Meyer tavsiyesi geldi. Fenerbahçe'nin sezon başı transferlerinden olan Max Meyer, Sarı-Lacivertlilerde beklenen performansı sergileyemeyince oyuncunun başka bir takıma kiralanması gündeme geldi.

Akşam'ın haberine göre; Bu bağlamda başvurulan ilk ekip ise Fatih Karagümrük oldu. Volkan Demirel'in Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı ve futbolcuyu kadrosunda görmek istediği öne sürüldü.