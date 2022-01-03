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Fenerbahçe'den Karagümrük'e Max Meyer önerisi! Volkan Demirel...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de istenen performansı sergileyemeyen Max Meyer ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Takımdan ayrılması gündeme gelen Alman futbolcu, İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'e önerildi. Kırmızı-siyahlıların teknik direktörü Volkan Demirel'in transfere onay verdiği iddia edildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 15:33
Fenerbahçe'den Karagümrük'e Max Meyer önerisi! Volkan Demirel...

Farioli sonrası Volkan Demirel ile tekrar çıkışa geçen Fatih Karagümrük'e Max Meyer tavsiyesi geldi. Fenerbahçe'nin sezon başı transferlerinden olan Max Meyer, Sarı-Lacivertlilerde beklenen performansı sergileyemeyince oyuncunun başka bir takıma kiralanması gündeme geldi.

Fenerbahçe'den Karagümrük'e Max Meyer önerisi! Volkan Demirel...

Akşam'ın haberine göre; Bu bağlamda başvurulan ilk ekip ise Fatih Karagümrük oldu. Volkan Demirel'in Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı ve futbolcuyu kadrosunda görmek istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'den Karagümrük'e Max Meyer önerisi! Volkan Demirel...

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 10 maça çıkan Max Meyer, 1 gollük performans sergiledi. Sarı-Lacivertliler ile 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunan Alman futbolcunun güncel piyasa değeri 1,2 milyon euro olarak gösteriliyor.

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