Fenerbahçe'den Karagümrük'e Max Meyer önerisi! Volkan Demirel...

Farioli sonrası Volkan Demirel ile tekrar çıkışa geçen Fatih Karagümrük'e Max Meyer tavsiyesi geldi. Fenerbahçe'nin sezon başı transferlerinden olan Max Meyer, Sarı-Lacivertlilerde beklenen performansı sergileyemeyince oyuncunun başka bir takıma kiralanması gündeme geldi.
Akşam'ın haberine göre; Bu bağlamda başvurulan ilk ekip ise Fatih Karagümrük oldu. Volkan Demirel'in Fenerbahçe'nin teklifine sıcak baktığı ve futbolcuyu kadrosunda görmek istediği öne sürüldü.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 10 maça çıkan Max Meyer, 1 gollük performans sergiledi. Sarı-Lacivertliler ile 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunan Alman futbolcunun güncel piyasa değeri 1,2 milyon euro olarak gösteriliyor.