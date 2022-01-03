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Angel Romero elden kaçtı! Fenerbahçe çekildi Boca Juniors'ı seçti

Fenerbahçe'nin ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katmak istediği iddia edilen Angel Romero elden kaçtı. Paraguaylı golcünün Boca Juniors ile anlaştığı belirtildi. Arjantin basını, imzaların kısa sürede atılacağını duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2022 Pazartesi 11:56
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Angel Romero elden kaçtı! Fenerbahçe çekildi Boca Juniors'ı seçti

Ara transfer döneminde kadrosunu golcü bir isimle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'ye Angel Romero transferinde kötü haber geldi. Sarı lacivertlilerin uzun süredir ilgilendiği Paraguaylı golcü, Boca Juniors ile anlaşmaya vardı.

Angel Romero elden kaçtı! Fenerbahçe çekildi Boca Juniors'ı seçti

Arjantin basınına göre hem kanatlarda hem de forvet pozisyonunda oynayabilen 30 yaşındaki futbolcu, Paraguay'ın 27 Ocak'ya Uruguay ile oynayacağı maçta forma giyebilmesi için ayın 12'sine kadar yeni takımına imza atmak zorunda.

Angel Romero elden kaçtı! Fenerbahçe çekildi Boca Juniors'ı seçti

Bu doğrultuda Romero, Fenerbahçe'nin de ilgisini geri çekmesiyle Boca Juniors ile anlaşmaya vardı ve kısa sürede imza atacak.

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