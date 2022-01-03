Angel Romero elden kaçtı! Fenerbahçe çekildi Boca Juniors'ı seçti

Ara transfer döneminde kadrosunu golcü bir isimle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'ye Angel Romero transferinde kötü haber geldi. Sarı lacivertlilerin uzun süredir ilgilendiği Paraguaylı golcü, Boca Juniors ile anlaşmaya vardı.

Arjantin basınına göre hem kanatlarda hem de forvet pozisyonunda oynayabilen 30 yaşındaki futbolcu, Paraguay'ın 27 Ocak'ya Uruguay ile oynayacağı maçta forma giyebilmesi için ayın 12'sine kadar yeni takımına imza atmak zorunda.