FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de Edin Visca aşkı

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, gözdesi Edin Visca'dan vazgeçmiyor... Yönetimin, Boşnak oyuncu için Başakşehir'e para+takas formüllü yeni bir teklif yapacağı belirtiliyor.

Takas için Sinan Gümüş'ün ismi geçerken Visca'nın dün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti. 31 yaşındaki Boşnak futbolcu, menajerleri Nedim Hrapovic ve Hadis Zubanovic ile birlikte uçakta olduğu bir fotoğrafı paylaştı.

Visca'nın transfer görüşmesi yapmak için Bosna'dan Türkiye'ye geldiği iddia edildi. Bosna Hersek Milli Takımı'nda da oynayan Edin Visca bu sezon Başakşehir formasıyla 19 maçta sahaya çıkarken, 4 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.