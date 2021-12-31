Süper Kupa oynansın!

Fenerbahçe, Futbol Federasyonu'na başvurarak 2011 yılında ertelenen Türkiye Süper Kupası karşılaşmasının bir an önce organize edilmesini talep etti... Resmi siteden, "Kulübümüz, 27 Aralık 2021 Pazartesi günü itibariyle Fenerbahçemize ve yöneticilerimize atfedilen tüm suçların; Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin oybirliği ile beraat kararını onamasıyla düşmesine istinaden adımlarını atmaya başlamıştır. Bu kapsamda TFF'ye aşağıdaki başvuru yapılmıştır" açıklamasını yapan yönetim, "2010-21 Süper Lig şampiyonu Fenerbahçemiz ile aynı sezonun Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş arasında oynanması gereken 2011 Türkiye Süper Kupa karşılaşması, kamuoyunun bildiği gibi hain örgütün tertiplediği sözde dava ve devamında TFF'nin aldığı erteleme kararına istinaden oynanamamıştır. Yargıtay tarafından nihai kararın verilmesiyle birlikte bu maçın bir an önce organize edilmesini ve vicdanlarda yer eden büyük bir soru işaretinin ortadan kaldırılmasını ivedilikle talep ediyor; hak edenin sahada kazanarak kupayı müzesine götürmesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.