Fener işi uzattı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Kadıköy'de konuk ettiği TFF 2. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor'u uzatmada geçti: 2-0. Karşılaşmanın normal süresinde iki takım da gol bulamadı. İrfan Can'ın bir topu direğe dokunup auta çıkarken, Nazmi'nin 23'teki kafa şutunda Meyer topu kale çizgisinden uzaklaştırdı. 90 dakika golsüz bitince uzatmalara geçildi.

VALENCIA KİLİDİ AÇTI

Kanarya uzatmaların başında penaltı kazandı. Osayi Samuel 94'te ceza sahasında rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem Turgut Doman beyaz noktayı gösterdi. Penaltıyı kullanan Valencia, Fenerbahçe'yi öne geçirdi: 1-0. 99'da Osayi topu bir kez daha filelerle buluşturup takımını rahatlattı: 2-0. Sarı-lacivertliler son 16'ya adını yazdırdı, Afyonspor elendi.

GÜNÜN ADAMI OSAYI

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Afyon'a karşı Fenerbahçe'nin öne çıkan ismi tartışmasız Osayi Samuel'di. 61'de Sangare'nin yerine oyuna giren yıldız futbolcu, Valencia'nın 94. dakikadaki golünde penaltıyı yaptırırken, 99'da da rakip fileleri havalandırdı.

BURAK'TAN SİFTAH

F.Bahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Burak Kapacak, sarılacivertli formayla ilk mücadelesine çıktı. İlk 11'de görev yapan Burak heyecanlı göründü. Mesut Özil kadroda yer almazken, altyapıdan Ertuğrul, Bora, Arda Kurtulan da kulübedeydi.

3 TEMMUZ MESAJI

Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin Futbolda Şike Davası'ndaki beraat kararlarını onamasına ithafen Ülker Stadı'nda kale arkalarına, "Alın Terimiz, Davamızdı! Haklıydık, Kazandık!" pankartları asıldı. Sarı-lacivertli oyuncular da sahaya aynı pankartla çıktı.