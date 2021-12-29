Gabriel Barbosa Fenerbahçe'ye! Rakip Newcastle United

Sezonun ilk yarısında beklentilerin uzağında bir performans gösteren Fenerbahçe, zirvenin 14 puan uzağında kaldı. Ligin ikinci yarısı için ocak ayında takıma bir golcü takviyesi yapmak isteyen Kanarya, gündemine Gabriel Barbosa'yı aldı.

Brezilya basınına yansıyan habere göre Gabigol için Fenerbahçe ve Newcastle United'ın ilgisi var. İki takım da golcü futbolcuyu kiralamak isterken, Flamengo'nun bu teklife sıcak bakmadığı belirtildi.

İngilizlerin yeni bir teklif sunması halinde tarafların yeniden görüşeceği ifade edildi.