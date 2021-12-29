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Gabriel Barbosa Fenerbahçe'ye! Rakip Newcastle United

Ligin ikinci yarısı için golcü arayışlarına başlayan Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basınına yansıyan habere göre sarı lacivertliler gündemine Gabriel Barbosa'yı aldı. Fenerbahçe'nin bu transferdeki rakibi ise Newcastle United. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2021 Çarşamba 14:51
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Gabriel Barbosa Fenerbahçe'ye! Rakip Newcastle United

Sezonun ilk yarısında beklentilerin uzağında bir performans gösteren Fenerbahçe, zirvenin 14 puan uzağında kaldı. Ligin ikinci yarısı için ocak ayında takıma bir golcü takviyesi yapmak isteyen Kanarya, gündemine Gabriel Barbosa'yı aldı.

Brezilya basınına yansıyan habere göre Gabigol için Fenerbahçe ve Newcastle United'ın ilgisi var. İki takım da golcü futbolcuyu kiralamak isterken, Flamengo'nun bu teklife sıcak bakmadığı belirtildi.

İngilizlerin yeni bir teklif sunması halinde tarafların yeniden görüşeceği ifade edildi.

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