F.Bahçe uzatmalarda turladı | Fenerbahçe - Afyonspor: 2-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu maçında Fenerbahçe, TFF 2'nci Lig ekibi Afjet Afyonspor'u konuk etti.

Ülker Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayan maçta hakem Turgut Doman düdük çaldı. Doman'ın yardımcılıklarını ise Ekrem Kan ile İbrahim Bozbey üstlendi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

Normal süresi 0-0 sona eren zorlu karşılaşmada Fenerbahçe'ye turu getiren goller uzatmalarda geldi.

94. dakikada Enner Valencia'nın penaltıdan attığı golle öne geçen sarı-lacivertliler, 99. dakikada Osayi Samuel ile farkı ikiye çıkardı ve karşılaşma bu skorla tamamlandı.

Fenerbahçe bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırdı.

İŞTE GOLLER:

BURAK KAPACAK İLK KEZ



Fenerbahçe'de Burak Kapacak, sarı lacivertli forma ile ilk mücadelesine çıktı.



Sarı lacivertli ekibe bu sezon dahil olan Burak Kapacak, Fenerbahçe forması ile ilk kez 11'de görev aldı. Geri kalan maçlarda yedekler arasında yer almasına karşın forma şansı bulamayan Burak Kapacak, ZTK'da Afjet Afyonspor ile oynanan karşılaşmada şans buldu.



ALTYAPIDAN 4 OYUNCU



Fenerbahçe'de altyapından 4 oyuncu Afjet Afyonspor maçında görev aldı. Sarı lacivertlilerde Muhammed Gümüşkaya ilk 11'de yer alırken, Ertuğrul Çetin, Çağtay Kurukalıp, Bora Çuha ve Arda Okan Kurtulan ise yedekler arasında yer aldı.