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Fenerbahçe'de gündem yeni hoca! İşte öne çıkan adaylar

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor. Birçok isimle temasa geçen sarı-lacivertlilerde en ciddi aday olarak Slaven Bilic'in adı öne çıkarken, Joachim Löw, İsmail Kartal ve Alex de Souza da gündemde... İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışlarında son durum...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 06:50
Fenerbahçe'de gözler yeni hocada! İşte öne çıkan adaylar

Fenerbahçe'de en ciddi teknik direktör adayı olarak gözüken Slaven Bilic suskunluğunu bozdu. Çin basınına açıklamalarda bulunan Hırvat teknik adam, "Ben bir profesyonelim. Şu an sahip olduğum işime, görev yaptığım takımıma ve mücadele ettiğim lige saygı duyuyorum" dedi. Fenerbahçe ile ilgili iddialar içinse, "Ben tüm enerjimle takımımın maçlarına odaklandım. İnternette okuduğunuz haberler şu anda dedikodudan ibaret" ifadelerini kullandı. 53 yaşındaki Bilic'in, Beijing Guoan ile Aralık 2022'ye kadar kontratı bulunuyor.

Fenerbahçe'de gözler yeni hocada! İşte öne çıkan adaylar

BUNDESLIGA'YA GERİ DÖNECEK
Yönetimin teklif götürdüğü diğer isim Joachim Löw'den hala yanıt bekleniyor. Alman basını ise 61 yaşındaki çalıştırıcının RB Leipzig veya Hertha Berlin'den birinin yolunu tutabileceğini yazdı. Bild'deki habere göre Leipzig, kısa süre önce takımın başına getirdiği Tedesco'nun performansından memnun kalmazsa Löw'ü öncelikli aday olarak belirledi. Tayfun Korkut ile sezon sonuna kadar anlaşması olan Hertha Berlin'in de yeni sezon için 61 yaşındaki Alman hocaya imza attırabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe'de gözler yeni hocada! İşte öne çıkan adaylar

KARTAL YEDEKTE
Hoca arayışlarını sürdüren başkan Ali Koç'un aranan nitelikte bir yabancı hoca ile anlaşılamaması durumunda yerli isim getirmesi bekleniyor. Bu seçenekte İsmail Kartal'ın adı öne çıkmış durumda. Diğer adaylar ise Aykut Kocaman ve Ersun Yanal ancak bu ikiliye yönetimdeki bazı isimler sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe'de gözler yeni hocada! İşte öne çıkan adaylar

ALEX FORMULÜ
Camianın efsanesi Alex de Souza'nın göreve getirilmesi de masada... Brezilyalı yıldızın, tecrübeli bir teknik adam ile birlikte teknik heyette yer almasının taraftarın da desteğini alacağı için bu formüle de sıcak bakılıyor. Ancak Sao Paulo U20 Takımı'nın başında olan Alex'in kariyer planlamasında şu an için böyle bir sorumluluğun altına girmeyi erken bulduğu ifade ediliyor.

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