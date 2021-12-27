Ahmet Çakar'dan flaş Fenerbahçe yorumu! "Gazı kaçmış"

Fenerbahçe kazandı ama Fenerbahçe'de çok şey eksik... Futbolda bir laf vardır, "Takımın böcüğü ölmüş" diye... Diğer bir deyimle havası kaçmış, gazı kaçmış. İlk yarıya bakıyoruz, Malatyaspor ya herro ya merro diyor, mücadele yok, top bir o kalede bir bu kalede. Malatya da Fenerbahçe de 3'er 4'er pozisyon yakaladılar. İşte bunlardan birini Novak gole çevirdi. Malatya ofsayt taktiği yapıyor, Fenerbahçe'nin sol beki Novak, Mert Hakan'dan güzel bir asist alıyor ve düzgün bir vuruşla takımını öne geçiriyor. İkinci yarı Malatya önde basmaya başladı. Hatta Fenerbahçe bir müddet bocaladı da... Çünkü bu dakikalarda gelecek bir Malatya golü sadece puan kaybını değil o dakikaya kadar yönetim istifa diye bağıran taraftarı daha da kötü etkileyebilirdi.