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Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı sonrası Pelkas konuştu: Gole ihtiyacım vardı

Fenerbahçe, evinde Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederken, maçın 2. golünü kaydeden Pelkas konuştu. Yunan yıldız, "Attığım golden mutluyum. Bu gole ihtiyacım vardı. Bu gol bana özgüven katacaktır." dedi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 21:17
Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı sonrası Pelkas konuştu: Gole ihtiyacım vardı

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

237 gün sonra ligde fileleri havalandıran ve takımının 2. golünü atan Pelkas, "Attığım golden mutluyum. Bu gole ihtiyacım vardı. Bu gol bana özgüven katacaktır." dedi.

"EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUM"

Yunan yıldız, "Fenerbahçe için geçen yıl olduğu gibi en iyisini yapmak istiyorum. İlk yarı iyi geçmedi ama daha iyi çalışarak, geliştirmemiz gereken noktaları geiştirirerek durumu değiştirmeliyiz. Sahada daha iyisini yapmalıyız. Puan kayıplarını telafi edebiliriz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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