8 milyon euro gözden çıkarıldı! Ferreira Fenerbahçe'ye doğru

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin bir süredir ilgilendiği Gremio'lu Ferreira için ciddi adımlar atacağı ileri sürüldü. Brezilya basınından Gauchazh, sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki oyuncu için 8 milyon euro'ya yakın bir bonservis bedelini ödemeye hazır olduğunu yazdı. Haberde oyuncunun da küme düşen Gremio'da kalmak istemediği ifade edildi. Kariyeri boyunca Brezilya'da futbol oynayan Ferreira, sol kanadın yanı sıra on numara mevkisinde de forma giyebiliyor. Gremio'da 92 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, 18 gol atıp, 18 de asist yaptı.