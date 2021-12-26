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8 milyon euro gözden çıkarıldı! Ferreira Fenerbahçe'ye doğru

Son dakika spor haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için gündem yaratan bir iddia ortaya atıldı. Brezilya medyası, sarı-lacivertlilerin, Gremio’nun 23 yaşındaki sol açığı Ferreira için 8 milyon euro’yu gözden çıkardığını iddia etti. Haberde oyuncunun da küme düşen Gremio'da kalmak istemediği ifade edildi. İşte flaş gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Aralık 2021 Pazar 06:50
8 milyon euro gözden çıkarıldı! Ferreira Fenerbahçe'ye doğru

Devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin bir süredir ilgilendiği Gremio'lu Ferreira için ciddi adımlar atacağı ileri sürüldü. Brezilya basınından Gauchazh, sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki oyuncu için 8 milyon euro'ya yakın bir bonservis bedelini ödemeye hazır olduğunu yazdı. Haberde oyuncunun da küme düşen Gremio'da kalmak istemediği ifade edildi. Kariyeri boyunca Brezilya'da futbol oynayan Ferreira, sol kanadın yanı sıra on numara mevkisinde de forma giyebiliyor. Gremio'da 92 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, 18 gol atıp, 18 de asist yaptı.

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