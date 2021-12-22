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Napoli de takipte

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin stoperi Attila Szalai, Avrupa devlerinin yakın takibinde. Kısa süre önce Chelsea'nin de radarına giren Macar savunma oyuncusuna İtalya'dan da ciddi talipler var. Roma'da Jose Mourinho'nun istediği 23 yaşındaki futbolcuya Napoli de kanca attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 06:50
Napoli de takipte

Fenerbahçe'nin stoperi Attila Szalai, Avrupa devlerinin yakın takibinde. Kısa süre önce Chelsea'nin de radarına giren Macar savunma oyuncusuna İtalya'dan da ciddi talipler var. Roma'da Jose Mourinho'nun istediği 23 yaşındaki futbolcuya Napoli de kanca attı. İtalyan temsilcisi stoperi Kostas ManolasOlympiakos'a göndermişti. Sicilya ekibinde liste başı olarak Attila Szalai belirlendi. Kanarya'nın başarılı stoperi için Napoli'nin Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı kaydedildi. Sarı-lacivertliler, Macar futbolcuyu 25 milyon euro'dan bırakmaya niyeti yok.

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