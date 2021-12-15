Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Vitor Pereira arasında kriz var mı? İşte yaşananlar...

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Vitor Pereira arasında kriz var mı? İşte yaşananlar...

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'in, teknik direktör Vitor Pereira ile sorun yaşadığı iddaları uzun süredir sarı lacivertlilerde gündemi meşgul ediyordu. Fenerbahçe taraftarları, Mesut Özil ve Pereira arasındaki krizin sebebini merak ediyordu. Konuya ilişkin Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, Futbol Plus'ta editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'a konuştu. İşte Mesut Özil - Vitor Pereira arasında yaşananlar...

ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba 19:13
Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Vitor Pereira arasında kriz var mı? İşte yaşananlar...

Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'a yaptığı konuşmada, Mesut Özil ve Vitor Pereira arasında yaşandığı iddia edilen gerginliğe dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Vitor Pereira arasında kriz var mı? İşte yaşananlar...

"Fenerbahçe'de hep şunu diyorduk, Van Persie olayını unutmayın. Bu olayda bir taraf tutmaya gerek yok. Daha sonra Van Persie gol attı ve Pereira'ya sarıldı. Buradan bir ders çıkarmalıyız. Pereira ile Mesut arasında bir problem yok ama Pereira'nın bazı huyları var.

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Vitor Pereira arasında kriz var mı? İşte yaşananlar...

Pereira, herkese eşit şans vermek istiyor. Mentalitesi şu, 'Benim iki tane takımım olacak, her bölgede her oyuncu birbiriyle mücadele edecek, hiç birine ayrım gösterilmeyecek, kim çalışırsa o oynayacak, kim çalışmazsa o oynamayacak.' Bu da yıldız oyuncu için sorun demek.

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Vitor Pereira arasında kriz var mı? İşte yaşananlar...

Çünkü yıldız oyuncu, kötü oynasa da oynamak ister. Her oyuncu böyledir ama yıldızlar daha fazla sorun yapar. Hoca, 'Bu maçta seni dinlendireceğim' der, oyuncu, 'Hayır oynamak istiyorum' der.

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Vitor Pereira arasında kriz var mı? İşte yaşananlar...

Mesut ve Vitor Pereira arasındaki sorun, tamamen süre ile alakalı. Oynadığı zaman tavır göstermiyor. İrfan ve Mesut çok yakın arkadaşlar, Pereira'ya Göztepe maçında İrfan tavır yapmıştı, oyundan çıktığı için. Ancak Mesut oyundan çıkarken, hocasına selamlaşmıştı.

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Vitor Pereira arasında kriz var mı? İşte yaşananlar...

Mesut ve Pereira arasında tartışmalar da oldu, oynamadığı için. Bunlar çok normal. Ronaldo da Manchester'da hocasıyla sorun yaşamıştı. Messi de aynı sorunları yaşıyor oynamadığı zaman. Mesut da A sınıf yıldız. Oynamadığı zaman sorun çıkarıyor.

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Vitor Pereira arasında kriz var mı? İşte yaşananlar...

Mesut, Fenerbahçeli olduğu için sorunları büyütmüyor. Bir başkası, yabancı biri olsaydı kriz daha büyük olurdu. Alex Teixeira oynamadığı zaman sorun çıkmıyor mu sanıyorsunuz? Fenerbahçe'de olan da bu.

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Vitor Pereira arasında kriz var mı? İşte yaşananlar...

Burada asıl sorun yönetimde. Sorunun yaşanacağı belliydi. Mesut gibi bir oyuncunuz varken, Pereira'yı getiriyorsanız, sıkıntı olacağını da biliyor olmanız lazım. Çok basit bir matematik.

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Vitor Pereira arasında kriz var mı? İşte yaşananlar...

Pereira'nın da Mesut'un da eleştirileceği huyları var ama ortada bir sürpriz yok. Pereira, olaya böyle bakıyor, her maça takımının hazır olması lazım.

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