Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Vitor Pereira arasında kriz var mı? İşte yaşananlar...

Fenerbahçe muhabiri Ahmet Selim Kul, editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'a yaptığı konuşmada, Mesut Özil ve Vitor Pereira arasında yaşandığı iddia edilen gerginliğe dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
"Fenerbahçe'de hep şunu diyorduk, Van Persie olayını unutmayın. Bu olayda bir taraf tutmaya gerek yok. Daha sonra Van Persie gol attı ve Pereira'ya sarıldı. Buradan bir ders çıkarmalıyız. Pereira ile Mesut arasında bir problem yok ama Pereira'nın bazı huyları var.
Pereira, herkese eşit şans vermek istiyor. Mentalitesi şu, 'Benim iki tane takımım olacak, her bölgede her oyuncu birbiriyle mücadele edecek, hiç birine ayrım gösterilmeyecek, kim çalışırsa o oynayacak, kim çalışmazsa o oynamayacak.' Bu da yıldız oyuncu için sorun demek.