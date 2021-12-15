Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Vitor Pereira arasında kriz var mı? İşte yaşananlar...

"Fenerbahçe'de hep şunu diyorduk, Van Persie olayını unutmayın. Bu olayda bir taraf tutmaya gerek yok. Daha sonra Van Persie gol attı ve Pereira'ya sarıldı. Buradan bir ders çıkarmalıyız. Pereira ile Mesut arasında bir problem yok ama Pereira'nın bazı huyları var.