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Haydi hayırlısı! Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi grubunu 3. sırada bitiren ve yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'nin rakibi bugün belli oluyor. UEFA Konferans Ligi play-off turu kura çekimi saat 16.00'da başlayacak. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
Haydi hayırlısı! Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

Kanarya'nın Konferans Ligi play-off turundaki rakibi bugün belli oluyor. İsviçre'nin Nyon kentindeki kura töreni saat 16.00'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak Konferans Ligi play-off'larına katılmayı hak eden sarı-lacivertliler; Maccabi Tel Aviv, Partizan, Bodo Glimt, Randers, Slavia Prag, PAOK, Karabağ ile Vitesse veya Tottenham'dan birisi ile eşleşecek. Oyunculardaki koronavirüs vakaları nedeniyle Rennes maçı iptal edilen Tottenham, UEFA tarafından hükmen mağlup ilan edilirse İngiliz ekibinin yerine kuraya Vitesse katılacak.

Play-off maçları 17-24 Şubat tarihlerinde oynanacak. Turu geçen son 16 takım arasına adını yazdıracak.

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