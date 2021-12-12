Pereira’ya Flamengo kancası

Fenerbahçe'de performansı ve geleceği tartışılan Vitor Pereira, Flamengo'nun radarına girdi. Brezilya ekibinin hocası Renato Gaucho, Libertadores Kupası'nı Palmeiras'a kaptırınca görevi bırakmıştı. Teknik direktör arayan Flamengo'nun adayları arasında Portekizli Carlos Carvalhal ile Vitor Pereira'nın yer aldığı bildirildi. O Globo, "Villas Boas'ın eski yardımcısı Pereira kulübün seveceği isimlerden birisi. Şu anda Türkiye'de Fenerbahçe'yi çalıştırıyor. Ancak 2023 yılına kadar sözleşmesi olduğu için yönetim kurulu için daha karmaşık bir seçenek" dedi. 53 yaşındaki Pereira'nın Porto dahil 3 farklı takımla şampiyonluk yaşadığı hatırlatılırken, Fenerbahçe'den ayrılması halinde önceliğinin İngiltere ve Portekiz'e gitmek olduğu da ifade edildi.