FENERBAHÇE HABERİ: 'Cincon' gerilimi! Ali Koç Burak Elmas'tan özür diledi (FB spor haberi)

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan kadınlar futbol maçı sonrasında ortam bir anda gerildi. Sarı-Lacivertliler'in 7-0 kazandığı maçtan sonra Fenerbahçe yöneticisi Erol Bilecik şok edici ifadeler kullandı. Bilecik'in 'Cincon' ifadeleri iki kulübü karşı karşıya getirdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları birbirine girdi. Takvim'in haberine göre; yaşanan gerilim sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ı aradığı ve özür dilediği öğrenildi. Koç'un Bilecik'e de kızdığı belirtildi. Bu arada Galatasaray taraftarının başkan Elmas'a yaşananlardan dolayı kızgın olduğu öğrenildi. Taraftarlar, başkanın bu konu hakkında açıklama yapmamasından dolayı rahatsız.