FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den flaş Pelkas sözleri! Oynamamasının sebebi ne?

"MUHAFAZAKARLIK FARKLI BİR ŞEY"

"Muhafazakarlık farklı bir şey, inatçılık farklı bir şey. Ben Fenerbahçe'nin teknik ekibinde ya da analiz ekibinde olsam. Hemen yarın sabah giderim, "Hocam, biz böyle oynuyoruz ama Szalai gitti iki tane böyle bir şey yaptı. Bu önemli değil mi?" diye sorarım."