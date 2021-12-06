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FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den flaş Pelkas sözleri! Oynamamasının sebebi ne?

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 15. haftasında Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u ağırlayan Fenerbahçe sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde Serdar Dursun attığı 3 golle yıldızlaştı. Takımın diğer golü Mergim Berisha'dan geldi. Skoru rahat alan Kanarya'da Dimitris Pelkas yine süre almadı. Futbol yorumcusu Tümer Metin, mücadeleyi değerlendirdi ve teknik direktör Vitor Pereira'nın Pelkas tercihiyle ilgili konuştu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2021 Pazartesi 10:57
FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den flaş Pelkas sözleri! Oynamamasının sebebi ne?

Fenerbahçe sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ederek bu sezonki en farklı galibiyetini aldı. Mücadeleyi değerlendiren Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Mesut Özil ve Szalai'nin performansını övdü. Öte yandan Metin, teknik direktör Vitor Pereira'nın Pelkas tercihiyle ilgili konuştu.

İşte o sözler...

FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den flaş Pelkas sözleri! Oynamamasının sebebi ne?

"KOLAY BİR GALİBİYET OLDU"
"Fenerbahçe için kolay bir galibiyet oldu. Rizespor ise ligin bu haftasına kadar izlediğim en kötü takımlardan biri. Fenerbahçe bu akşam mücadele ederek mi kazandı? Sezon başından bu yana Pereira'nın söylediği mücadele gücü ile mi kazandı, bence değil. Fenerbahçe'nin kazanmasının nedeni kalitesinin Rizespor'dan fersah fersah daha iyi olması."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den flaş Pelkas sözleri! Oynamamasının sebebi ne?

"İKİNCİ GOLÜNÜN ARDINDAN OYUN KOPTU"
"Fenerbahçe'nin ikinci golünün ardından oyun koptu. Hat-trick çok önemli bir şeydir, Serdar Dursun'u da tebrik edelim. İkinci golü çok güzeldi."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den flaş Pelkas sözleri! Oynamamasının sebebi ne?

"MESUT ÖZİL'İN SİNİRLERİ ALINMIŞ GİBİ"
"Mesut Özil'in sinirleri alınmış gibi. Emre Belözoğlu sahada sinirlenirdi, ben de sinirlenirdim. Mesut'un da maç içerisinde sinirlendiğini anlayabiliyorum ama tepki vermiyor. Neden anlatıyorum bunu, bu akşam çok iyi oynadı."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den flaş Pelkas sözleri! Oynamamasının sebebi ne?

"PELKAS BY-PASS FALAN MI OLDU"
"Rakip oyundan düşmüşken Muhammed ve Arda oyuna girdi. Bunlar doğru değişiklikler, oyun da rahatlamış. Peki Pelkas? Pelkas'ı da atmaz mısın sahaya? Ne oldu Pelkas'a by-pass falan mı oldu, kulübede oturuyor. Bu kadar formsuz mu, kırgın mı?"

FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den flaş Pelkas sözleri! Oynamamasının sebebi ne?

"STOPER ÇIKIP BUNLARI YAPIYOR"
"Stoperin maçın içerisinde iki tane topsuz koşu yapmış, o koşularla iki tane asist yapmış. Bu senin için bir referanstır. Dönüp bakıyorsun sol kenar oyuncusu Osayi Samuel fotoğrafta yok. Stoper çıkıp bunları yapıyor."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den flaş Pelkas sözleri! Oynamamasının sebebi ne?

"MUHAFAZAKARLIK FARKLI BİR ŞEY"
"Muhafazakarlık farklı bir şey, inatçılık farklı bir şey. Ben Fenerbahçe'nin teknik ekibinde ya da analiz ekibinde olsam. Hemen yarın sabah giderim, "Hocam, biz böyle oynuyoruz ama Szalai gitti iki tane böyle bir şey yaptı. Bu önemli değil mi?" diye sorarım."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den flaş Pelkas sözleri! Oynamamasının sebebi ne?

"SZALAI KENAR, SERDAR AZİZ STOPER OYNAYABİLİR"
"Ferdi'den sağ kenar oyuncusu, hatta zaman zaman sol kenar oyuncusu olarak sezon başından beri faydalanmışsın. Bazı maçlarda Novak oynayabilir sol kenarda ama yoksa direkt Szalai'yi yazarım. Devre arasında söyledim Szalai kenar, Serdar Aziz stoper oynayabilir. Görüntüde de çok şık olur."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den flaş Pelkas sözleri! Oynamamasının sebebi ne?

"SZALAI NEFİS BİR KUMAŞ"
"Defansif meziyetleri son derece güçlü, ayağı temiz, top-koşu özellikle iyi, orta yapar. Kolay çalım yemez, mesafe katedebilir. Szalai 4'lü savunmada sol bekte de oynar. 3'lü sistemde de sol kenar oyuncusu olarak oynayabilir. Günümüzün futbolunda bütün hocalar, o pozisyon için hem stoper hem kenar oynayabilecek oyuncular arıyorlar. Szalai nefis bir kumaş."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den flaş Pelkas sözleri! Oynamamasının sebebi ne?

"OSAYI SAMUEL DEĞİL"
"Fenerbahçe'de bu akşamdan çıkarılacak sonuç, kenar oyuncusunun nasıl oynaması gerektiğidir. Senin kanat oyuncun sahadayken, stoperin gitti iki tane asist yaptı. Szalai, bu takımın kenarında ben oynarım diyor, bağırıyor. Osayi Samuel değil. Sağ kanatta da 4'lü oynayacaksan Nazım oynar, 3'lü oynayacaksan Ferdi oynar."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den flaş Pelkas sözleri! Oynamamasının sebebi ne?

"BU KADAR RAHAT KAZANAMAZ"
"Fenerbahçe'nin bu galibiyeti kimseyi yanıltmasın. Bu haftaya kadar izlediğim takımlar arasında en kötü görüntü Rizespor'da. Pereira, Rizespor maçında yaptıklarımla gider Gaziantep'i de yenerim diyorsa büyük yanılgı içerisinde. Fenerbahçe yine kazanabilir ama bu kadar rahat kazanamaz."

FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den flaş Pelkas sözleri! Oynamamasının sebebi ne?

"GAZİANTEP MAÇINA MESUT İLE BAŞLAR"
"Pereira, bence Mesut'u hafta içi oynatmaz, dinlendirir. Gaziantep maçına Mesut ile başlar. Forvette de Serdar Dursun olur. Ben olsam Gaziantep deplasmanında klasik 3-5-2 ile oynardım. En uçta Berisha - Serdar Dursun."

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