FENERBAHÇE HABERLERİ: Tümer Metin'den flaş Pelkas sözleri! Oynamamasının sebebi ne?

"MUHAFAZAKARLIK FARKLI BİR ŞEY"
"Muhafazakarlık farklı bir şey, inatçılık farklı bir şey. Ben Fenerbahçe'nin teknik ekibinde ya da analiz ekibinde olsam. Hemen yarın sabah giderim, "Hocam, biz böyle oynuyoruz ama Szalai gitti iki tane böyle bir şey yaptı. Bu önemli değil mi?" diye sorarım."
"SZALAI KENAR, SERDAR AZİZ STOPER OYNAYABİLİR"
"Ferdi'den sağ kenar oyuncusu, hatta zaman zaman sol kenar oyuncusu olarak sezon başından beri faydalanmışsın. Bazı maçlarda Novak oynayabilir sol kenarda ama yoksa direkt Szalai'yi yazarım. Devre arasında söyledim Szalai kenar, Serdar Aziz stoper oynayabilir. Görüntüde de çok şık olur."
"SZALAI NEFİS BİR KUMAŞ"
"Defansif meziyetleri son derece güçlü, ayağı temiz, top-koşu özellikle iyi, orta yapar. Kolay çalım yemez, mesafe katedebilir. Szalai 4'lü savunmada sol bekte de oynar. 3'lü sistemde de sol kenar oyuncusu olarak oynayabilir. Günümüzün futbolunda bütün hocalar, o pozisyon için hem stoper hem kenar oynayabilecek oyuncular arıyorlar. Szalai nefis bir kumaş."