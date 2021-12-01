Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Farioli açıklaması! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Vitor Pereira'nın takımdaki geleceği sorgulanmaya başladı.
Fenerbahçe'de üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Vitor Pereira'nın takımdaki geleceği sorgulanmaya başladı.
Portekizli çalıştırıcı ile yolların ayrılacağı iddia edilirken, sarı-lacivertli yönetimin hoca arayışlarına başladığı iddia edildi.
FARIOLI İSMİ GÜNDEME GELDİ!
Vitor Pereira'nın yerine teknik direktör arayan Fenerbahçe'nin, Karagümrük'ün başındaki Francesco Farioli'yi gündemine aldığı öne sürüldü.
KARAGÜMRÜK'TEN AÇIKLAMA!
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilen teknik direktör Francesco Farioli hakkında açıklama geldi.
"TEKLİF GELİRSE ENGEL OLMAM"
Ajansspor'un haberine göre; Süleyman Hurma, "Francesco Farioli için Fenerbahçe'den tarafımız gelen sözlü ya da yazılı bir teklif yok. Farioli'ye teklif gelirse engel olmam." dedi.