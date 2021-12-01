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Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Farioli açıklaması! Fenerbahçe...

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden ve Süper Lig'de lider Trabzonspor ile arası açılan Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşanıyor. Alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılacağı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerde gündeme gelen isim, Fatih Karagümrük'ün hocası Francesco Farioli oldu. İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma, Kanarya'nın gündemindeki Farioli ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 13:34
Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Farioli açıklaması! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Vitor Pereira'nın takımdaki geleceği sorgulanmaya başladı.

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Farioli açıklaması! Fenerbahçe...

Portekizli çalıştırıcı ile yolların ayrılacağı iddia edilirken, sarı-lacivertli yönetimin hoca arayışlarına başladığı iddia edildi.

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Farioli açıklaması! Fenerbahçe...

FARIOLI İSMİ GÜNDEME GELDİ!
Vitor Pereira'nın yerine teknik direktör arayan Fenerbahçe'nin, Karagümrük'ün başındaki Francesco Farioli'yi gündemine aldığı öne sürüldü.

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Farioli açıklaması! Fenerbahçe...

KARAGÜMRÜK'TEN AÇIKLAMA!
Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Fenerbahçe'nin listesinde olduğu iddia edilen teknik direktör Francesco Farioli hakkında açıklama geldi.

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Farioli açıklaması! Fenerbahçe...

"TEKLİF GELİRSE ENGEL OLMAM"
Ajansspor'un haberine göre; Süleyman Hurma, "Francesco Farioli için Fenerbahçe'den tarafımız gelen sözlü ya da yazılı bir teklif yok. Farioli'ye teklif gelirse engel olmam." dedi.

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