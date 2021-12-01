Fenerbahçe'ye Muriqi müjdesi! Lazio'dan flaş hamle

Fenerbahçe'ye Vedat Muriqi'den müjdeli haber geldi. Ocak ayındaki ara transfer döneminde golcü takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler, Kosovalı santrforu gündemine almıştı. Bonservisi İtalya Serie A ekibi Lazio'da bulunan Muriqi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

LAZIO FORVET ARIYOR!

Vedat Muriqi'den beklediği verimi alamayan Lazio'nun santrfor arayışlarına başladığı iddia edildi. fantacalcio'nun haberine göre; Ciro Immobile'ye yeni bir yardımcı almak isteyen Lazio, Bodo Glimt forması giyen 2000 doğumlu Norveçli hücum oyuncusu Erik Botheim'in peşine düştü. Bu sezon 43 maçta attığı 21 golle yıldızını parlatan genç futbolcunun da Lazio'ya yeşil ışık yaktığı ifade edildi.

Erik Botheim'in kulübündeki sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalmasından dolayı Bodo Glimt'in satıştan para kazanması adına pazarlıklara bir şans olarak bakabileceği belirtildi.





VEDAT MURIQI GİDERSE TEMASLAR HIZLANACAK!

Lazio ve Bodo Glimt arasında henüz bir temas olmadığının altı çizilen haberde, Vedat Muriqi'in ayrılması durumunda girişimlerin hızlanacağı kaydedildi.

Yaz aylarında da Kosovalı golcüyü kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin, Vedat Muriqi'e ilgisinin devam ettiği bildirildi.