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FENERBAHÇE HABERLERİ: Luiz Gustavo sevinci! Sahalara dönüyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sevinci yaşanıyor. Konyaspor mücadelesinde sakatlanan ve bir süredir formasından uzak kalan Brezilyalı yıldız iyileşti. Sakatlığını tamamen atlatan Luiz Gustavo'nun, Süper Lig'in 15. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında formasına kavuşması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 12:55
FENERBAHÇE HABERLERİ: Luiz Gustavo sevinci! Sahalara dönüyor

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde sakatlanan Luiz Gustavo, 59. dakikada yerini Mert Hakan Yandaş'a bırakmıştı. Yapılan tetkikler sonucunda sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilen ve tedavisi süren Gustavo'nun sakatılığı sona erdi. Göztepe maçının ardından ara vermeden ligin 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü oynayacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertlilerde Gustavo, takımla çalışmalarda yer aldı. Sakatlığını tamamen atlatan Brezilyalı futbolcunun Çaykur Rizespor maçında formasına kavuşması bekleniyor.

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