Attila Szalai yine yedek oturdu

Ara transfer dönemi öncesi Avrupa devlerinin listesinde yer alan Attila Szalai, dün de yedek soyundu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Macar stoperi üst üste 3. maçta de kulübede oturttu. Portekizli hoca, cezalı Tisserand'ın yokluğunda Kim'in yanında Serdar Aziz'e şans verirken, sol bekte de Novak'la devam etti. Bu arada Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyada Szalai'nin oynatılmamasına tepki gösterdi.

DEVLER ONU İZLİYOR

Chelsea ile anlaştığı iddia edilen Szalai için Rogon menajerlikten açıklama geldi. Nemzetisport'a konuşan yetkililer, "Szalai, Avrupa'nın önde gelen takımları tarafından izleniyor. Szalai'nin adının Atletico Madrid, Chelsea, Juventus gibi takımlarla anılması sürpriz değil" dedi.