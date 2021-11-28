FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İsmail Çokçalış... (FB spor haberi)

Süper Lig 'de beklenilen performansı gösteremeyen Fenerbahçe 'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Belirli bölgelere takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Kanarya, düğmeye bastı.

Beklere takviye yapması beklenen Fenerbahçe de Bursasporlu İsmail Çokçalış'ın da radara alındığı ileri sürüldü. Bursaspor yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan 21 yaşındaki yetenekli oyuncu ile Galatasaray da ilgileniyor.