FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İsmail Çokçalış... (FB spor haberi)

Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Belirli bölgelere takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Kanarya, düğmeye bastı.
Süper Lig'de beklenilen performansı gösteremeyen Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Belirli bölgelere takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Kanarya, düğmeye bastı.
Beklere takviye yapması beklenen Fenerbahçe de Bursasporlu İsmail Çokçalış'ın da radara alındığı ileri sürüldü. Bursaspor yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan 21 yaşındaki yetenekli oyuncu ile Galatasaray da ilgileniyor.
Fenerbahçe'nin Çokçalış'a karşılık Bursaspor'a takas teklif etmeyi planladığı ifade edildi.
İSMAİL ÇOKÇALIŞ KİMDİR?
21 Haziran 2000 tarihinde Bursa'da dünyaya gelen İsmail Çokçalış, kariyerine 2015'te Bursaspor altyapısında başladı. Uzun süre burada forma giyen genç yıldız adayı, 2019 ocak ayında Karacabey Belediye'ye kiralandı. 2019 - 2020 sezonunda Bursaspor A takımına yükselen İsmail Çokçalış, 67 resmi müsabakada 1 gol 5 asist ile oynadı. İsmail Çokçalış, Türkiye'nin genç yaş milli takımlarında da top koşturuyor.