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Fenerbahçe kafilesine Göztepe maçı öncesi saldırı

Göztepe Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi sarı-lacivertli kafileyi stadyuma taşıyan otobüse saldırı oldu. Otobüsün camları kırıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 19:32 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 19:44
Fenerbahçe kafilesine Göztepe maçı öncesi saldırı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe'nin takım otobüsüne saldırı düzenlendi.

Atılan bir şişenin isabet etmesi sonucunda otobüsün bir camı kırıldı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.

Kul, "Oyuncularda herhangi bir sıkıntı yok. Stadın yaklaşık 1 kilometre çapı etrafında Göztepeli taraftarlardan saldırı gerçekleştirildi. Atılan bir şişenin isabet etmesi sonucunda otobüsün bir camı kırıldı. Başka cisimler de atıldı. Otobüste bir camda hasar oluştu. " ifadelerine kullandı.

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