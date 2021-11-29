Göztepe maçı öncesi Fenerbahçe'nin takım otobüsüne saldırı!

Göztepe Fenerbahçe haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesi sarı-lacivertli kafileyi stadyuma taşıyan otobüse saldırı oldu. Otobüsün camları kırıldı. A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Oyuncularda herhangi bir sıkıntı yok. Stadın yaklaşık 1 kilometre çapı etrafında Göztepeli taraftarlardan saldırı gerçekleştirildi. Atılan bir şişenin isabet etmesi sonucunda otobüsün bir camı kırıldı. Başka cisimler de atıldı. Otobüste bir camda hasar oluştu. " ifadelerine kullandı.