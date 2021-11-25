Fenerbahçe haberleri | Aranan sol bek bulundu! Fabrizio Angileri
Süper Lig'de Galatasaray galibiyeti ile morallenen Fenerbahçe, devre arasına kadar Trabzonspor ile olan 10 puanlık farkı eritmek istiyor. Daha sonra transfere odaklanacak olan Kanarya'nın ilk hedefi sol bek bölgesi. Fenerbahçe bu pozisyon için River Plate'in yıldızı Fabrizio Angileri'yi listesine aldı. Haberi, Arjantin basını duyurdu.
Yeniden 4'lü savunmaya dönen Fenerbahçe için sol bek iddiası geldi. Arjantin'in Ole gazetesi, sarı-lacivertli takımın River Plate'de forma giyen Fabrizio Angileri ile ilgilendiğini yazdı. 2023 yılına kadar sözleşmesi olan 27 yaşındaki sol bek için Olympiakos ile Getafe'nin de devrede olduğu belirtildi. 1.85 boyunda olan Angileri orta sahanın solunda da görev alabiliyor. Kariyerinde Arjantin dışına çıkmayan tecrübeli ismin mevcut piyasa değeri 4.3 milyon euro.