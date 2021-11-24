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Fenerbahçe Kim Min-Jae'nin bonservisini belirledi! Dev rakam...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, son olarak Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'a konuk olmuş ve dev derbiden 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Bu galibiyetin en büyük mimarlarından biri de Kim Min-Jae olmuştu. Fenerbahçe yönetimi, Koreli savunmacıya maç sonrası fiyat belirledi. Peki, Kim'i isteyen takımlar Fenerbahçe'ye ne kadar bonservis ödemek zorunda? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe Kim Min-Jae'nin bonservisini belirledi! Dev rakam...

Galatasaray maçında mükemmel oynayan ve yaptığı kritik dokunuşla derbi galibiyetinde büyük rol oynayan Kim Min Jae'yi Avrupa'nın dev kulüpleri istiyor.

Fenerbahçe Kim Min-Jae'nin bonservisini belirledi! Dev rakam...

Daha önce 9 milyon Euro'ya serbest kalacağı konuşulan Güney Koreli yıldızın sözleşmesinde böyle bir madde olmadığı açıklanmıştı. Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe'nin Koreli yıldızı 20 milyon Euro'ya satmayı düşündüğü öğrenildi. Kim'e gelen teklifleri menajerinin Fenerbahçe'ye ilettiği Sarı-Lacivertli yönetimin de gerekirse devre arasında Kim'i isteyen takımlarla masaya oturacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Kim Min-Jae'nin bonservisini belirledi! Dev rakam...

Juventus'un 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yaptığı, Tottenham'ın ise daha yüksek bir rakamı vermeye hazır olduğu ifade edildi. Opta'nın rakamlarına göre derbide 7 kezle en fazla pas arası ve engelleme yapan oyuncu Kim Min-Jae oldu. Kim ayrıca yüzde 79 pas isabeti, 23 isabetli pas, 4 pas arası, 3 engelleme gibi rakamlarla oynadı.

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