Fenerbahçe Kim Min-Jae'nin bonservisini belirledi! Dev rakam...

Daha önce 9 milyon Euro'ya serbest kalacağı konuşulan Güney Koreli yıldızın sözleşmesinde böyle bir madde olmadığı açıklanmıştı. Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe 'nin Koreli yıldızı 20 milyon Euro'ya satmayı düşündüğü öğrenildi. Kim'e gelen teklifleri menajerinin Fenerbahçe'ye ilettiği Sarı-Lacivertli yönetimin de gerekirse devre arasında Kim'i isteyen takımlarla masaya oturacağı öğrenildi.

Juventus'un 10 milyon Euro'nun üzerinde bir teklif yaptığı, Tottenham'ın ise daha yüksek bir rakamı vermeye hazır olduğu ifade edildi. Opta'nın rakamlarına göre derbide 7 kezle en fazla pas arası ve engelleme yapan oyuncu Kim Min-Jae oldu. Kim ayrıca yüzde 79 pas isabeti, 23 isabetli pas, 4 pas arası, 3 engelleme gibi rakamlarla oynadı.