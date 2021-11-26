Fenerbahçe'nin kaderi Mesut Özil'e bağlı! Şok istatistik

Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 7 yıla çıkan Fenerbahçe, sezona bu hasrete son vermek üzere başlamıştı. İlk haftalar oldukça iyi bir grafik sergileyen sarı lacivertliler, Trabzonspor ile beraber liderliği paylaşıyordu. Başakşehir mağlubiyetinin ardından nispeten kötü bir futbolla 3 haftalık galibiyet serisi yakalayan Kanarya, Trabzonspor yenilgisiyle beraber adeta çöküşe geçti. Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor'a yenilen Fenerbahçe, Kayserispor'a karşı ise puanı son dakikada Mesut Özil'in penaltı golüyle kurtardı. Daha sonra Mesut Özil, sarı lacivertlilere Galatasaray derbisinde galibiyeti getiren isimlerden birisi oldu.

MESUT VARSA YENİLMİYOR!

Fenerbahçe'de oynadığı ve oynamadığı zamanlarda sürekli tartışılan isim olan Mesut Özil ile ilgili flaş bir detay ortaya çıktı. Buna göre Kanarya, Mesut'un 11'de başladığı maçlarda yalnızca bir defa yenildi.

Sezonun ilk haftasında Adana Demirspor'a karşı 11'de başlayan yıldız futbolcu, takımının galibiyet golüne imza attı. Antalyaspor maçında sonradan oyuna girerek Enner Valencia'ya asist yapan Özil, Sivasspor beraberliğine ise engel olamadı.



YALNIZCA 5 KEZ 11'DE BAŞLADI!

Ligin 5. haftasında oynanan Giresunspor karşılaşmasında 3. kez 11'de çıkan Mesut Özil, 90 dakika sahada kaldı ve yine golünü atmayı başardı. Daha sonra Hatayspor karşısında 4 dakika süre alan Mesut, Kasımpaşa karşısında ise süre bulamadı.

TEK YENİLGİ TRABZONSPOR'A KARŞI!

İlk 11'deki yerine Trabzonspor karşısında kavuşan Mesut Özil, Fenerbahçe'nin 1-0 öne geçmesine rağmen 3-1 mağlup olmasını engelleyemedi.

Puan kayıplarının yaşandığı dönemde oldukça tartışılan yıldız futbolcu, Alanyaspor ve Kayserispor maçlarına yedek kulübesinde başlarken, Konyaspor karşılaşmasında ise kafilede yer almadı.

DERBİ KAHRAMANI!

Galatasaray derbisinde 4'lü savunmaya geçen Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Mesut Özil'i ilk 11'de başlattı. Özellikle İrfan Can Kahveci ile birlikte oldukça iyi bir uyum yakalayan Özil, takımının eşitliği sağladığı gole imza attı ve alınan galibiyette önemli rol oynadı.

AVRUPA LİGİ'NDE DE AYNI DURUM!

Mesut Özil, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda yalnızca 2 maçta süre aldı. Frankfurt ve Antwerp maçlarına 11'de başlayan Mesut Özil, Almanya'da oynanan ve 1-1 sona eren maçta takımının tek golüne imza attı.

Yıldız futbolcu, Olympiakos yenilgilerinde ise kadroda yer almadı.