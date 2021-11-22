Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası Ümit Karan'dan flaş Mesut Özil yorumu

Mesut Özil , Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana en iyi futbolunu oynadı. Zaten kalitesini konuşmaya gerek yok. Ama Galatasaray taraftarına saygısızlık yapıp tepki almasına gerek yoktu. Galatasaray'ın en iyisi de kesinlikle Kerem'di.

İlk yarıda tek başına mücadele etti. Halil ve Feghouli'nin performansı düşük olunca her şeyi kendi yapmak zorunda kaldı. Şu bir gerçek; Kerem'in geleceği çok parlak.

F.BAHÇE SAKİN OYNADI

Maçta Fenerbahçe'nin en büyük avantajı daha olgun ve tecrübeli bir takım olmasıydı. Golü yemelerine rağmen hiç acele etmeden çok sakin oynadılar. Sosa, Mesut ve İrfan Can gibi bu tarz maçları yaşamış isimlere sahipler. Galatasaray ise geleceği parlak ve genç bir takım. Ve zamana ihtiyaçları var. Hakem Halil Umut Meler'in maçı etkilediğini düşünmüyorum. Sadece son saniyedeki pozisyon bana göre penaltıydı.