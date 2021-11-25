F.Bahçe’nin jokeri Ferdi

Vitor Pereira ile birlikte Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun bu sezon oynamadığı mevki kalmadı. 22 yaşındaki futbolcu, 4. sezonuna girdiği sarı-lacivertlilerde sağ kanat, sol kanat, 10 numara, sağ kanat bek, sol kanat ve son olarak Galatasaray derbisinde sağ bek oynadı. Bu sezon Çubuklu ile 18 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 2 gol attı, 2 de asist yaptı.
Vitor Pereira ile birlikte Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun bu sezon oynamadığı mevki kalmadı. 22 yaşındaki futbolcu, 4. sezonuna girdiği sarı-lacivertlilerde sağ kanat, sol kanat, 10 numara, sağ kanat bek, sol kanat ve son olarak Galatasaray derbisinde sağ bek oynadı. Bu sezon Çubuklu ile 18 resmi maça çıkan Ferdi Kadıoğlu, 2 gol attı, 2 de asist yaptı.