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Hikaye güzel bitecek

Sarı-lacivertlilerin başkanvekili Erol Bilecik: Derbi galibiyetini sonuna kadar hak ettik. 10 kişiydik ama 12 kişilik oynadık. Şampiyonluğa doğru gideceğiz.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 06:50
Hikaye güzel bitecek
Fenerbahçe Başkanvekili Erol Bilecik, derbinin ardından önceki gece geç saatlerde açıklamalarda bulundu. Galatasaray galibiyetini sonuna kadar hak ettiklerini belirten Bilecik, "Daha yolun başındayız. Yapmamız gerekenleri iyi biliyoruz. Bu hikayenin sonu güzel bitecek. 10 kişisiniz ama sanki 12 kişilik oyun oynayan bir kadro vardı" diye konuştu. Bilecik sözlerine şöyle devam etti: "Bütün camia müthiş derecede kenetlendik. Kasım ayı özellikle Galatasaray'la bu tip derbilerde hep zaferlerimizi hatırladığımız bir ay olmuştur. Taraftarların düşünceleri, eleştirileri her zaman başımızın üstünde ancak negatif enerjiyle her şeyi aşağı çekmek isteyen zihniyeti artık geride bırakmamız gerekiyor. Tek konsantrasyonumuz şampiyonluk olmalı. Nereye bakarsanız oraya gidersiniz. Hep beraber şampiyonluğa bakma vakti. Şampiyonluğa doğru gideceğiz.
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